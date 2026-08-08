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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kadınlara yönelik "Sevgi Sanatı Atölyesi" yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kadınlara yönelik uzman psikolog eşliğinde "Sevgi Sanatı Atölyesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kadınlara yönelik "Sevgi Sanatı Atölyesi" yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kadınlara yönelik uzman psikolog eşliğinde "Sevgi Sanatı Atölyesi" gerçekleştirildi.

        Belediyenin açıklamasına göre, Özgürlük Mahallesi'ndeki Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde çeşitli alanlarda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik etkinlik düzenlendi.


        Kadınların psikolojik dayanıklılığını artırmak, öz farkındalıklarını güçlendirmek ve duygusal iyi oluşlarını desteklemek amacıyla düzenlenen atölyede, Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş katılımcılara bilgi verdi.

        Atölye kapsamında katılımcılar, çocukluk yaşantılarına yönelik bir içsel farkındalık çalışması ve biblo boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ateş, atölyenin amacının kadınların içsel güçlerini keşfetmelerine ve kendilerine karşı daha şefkatli bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sunmak olduğunu kaydetti.

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