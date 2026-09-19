MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Mersin'de konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Liderimizin çizdiği yolda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefi adım adım ilerlemektedir." dedi.

Topcu, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Mersin 15. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunduğu kongrede, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mehter takımı konser verdi.

Topcu, kongrede yaptığı konuşmada, partilerinin Türk milletinin gönlünde baş köşede bulunduğunu belirtti.

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"Zaman artık Türkiye zamanı, Türk zamanı ve Türkiye Yüzyılı zamanıdır." diyen Topcu, şöyle devam etti:

"Zaman Terörsüz Türkiye zamanı, terörden arındırılmış Türkiye, terörsüz bölge ve terörsüz bir dünyaya ihtiyaç vardır. Ülkemiz uzun zamandır önemli bir sorunla mücadele etti. Terör sorunu. Türkiye her türlü tehlikelere karşı hazır ve nazırdır. Her çeşit tehditi de kavuşturacak dayanıklılığa ve güce sahiptir."

Topcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecinde kardeşliğin ilk kıvılcımını çaktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kararlı duruşu ve desteğiyle Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

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Terörsüz Türkiye hedefinde bundan sonra önemli aşamaların bulunduğuna dikkati çeken Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör belasını gelecek nesillerimizin omuzlarına bir yük olarak bırakmadan devlet ve toplumun hayatından bütünüyle çıkarmak gerekiyor. Terörün, silahlara ulaşamadığı, çeşitli hedeflerin farklı kisveler altında ve vasıtalar aracılığıyla yeniden üretilmesine de imkan tanımamak gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısının milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmezliğinin ve Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir şekilde müzakerenin konusu haline getirmek mümkün değildir, söz konusu bile edilemez."

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Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla terör saldırılarının sonlandığını ve hiçbir Mehmetçiğin burnunun bile kanamadığını ifade eden Topcu, "Terörsüz Türkiye ile beraber kazanan 86 milyonun tamamı olmuştur. Liderimizin çizdiği yolda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefi adım adım ilerlemektedir." diye konuştu.

Programda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Köken, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kürşat Türker Ercan, eski MHP Mersin Milletvekili Cahit Tekelioğlu ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongerede, mevcut İl Başkanı Ömer Gürsoy, yeniden göreve seçildi.

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Kongreye AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.