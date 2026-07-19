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        Oruç Reis sismik araştırma gemisi Mersin açıklarına demirledi

        Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Oruç Reis sismik araştırma gemisi Mersin açıklarına demirledi

        Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

        İlk kıtalar arası görevini geçen yıl Somali deniz sahasında tamamlayan gemi, Mersin'e ulaştı.

        Oruç Reis, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

        Limana yanaşacak sismik araştırma gemisinde, yeni sefer öncesi hazırlık yapılacak.

        Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor.

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