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        Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Silifke-Mut kara yolunun Kargıcak Mahallesi yakınındaki ormandan duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 4 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangının, yol kenarındaki ormanlık alana atılan izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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