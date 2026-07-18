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        Sudanlı annenin Yörük oğlu Ahmet futbol kariyerinde ilerlemek istiyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan Sudanlı annenin Yörük oğlu 17 yaşındaki Ahmet Göklü, futbol kariyerinde ilerleyebilmek için turnuvalarda mahallesini temsil ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Sudanlı annenin Yörük oğlu Ahmet futbol kariyerinde ilerlemek istiyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan Sudanlı annenin Yörük oğlu 17 yaşındaki Ahmet Göklü, futbol kariyerinde ilerleyebilmek için turnuvalarda mahallesini temsil ediyor.

        Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Göklü, yıllar önce çalışmak için Sudan'a gitti.

        Burada asfalt dökme işinde çalışan Göklü, süreç içerisinde Sudanlı Lemis ile tanıştı.

        Lemis ile beraberliklerini yaptıkları düğünle evliliğe dönüştüren Göklü, yaşamını Sudan'da sürdürmeye devam etti.

        Süreç içerisinde oğulları Ahmet'in dünyaya gelmesinin ardından Göklü çifti, 2014'te Mersin'e dönme kararı aldı.

        Yaşamlarını Yörüklerin yoğun olarak yaşadığı Değirmendere Mahallesi'nde sürdüren çift, oğulları Ahmet'i de burada Türk geleneklerine göre büyüterek hayata hazırladı.

        Sudan'da doğup ilk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Ahmet, 3 yıl önce annesini kaybetti.

        Babasıyla yaşayan ve küçüklüğünden bu yana futbola ilgi duyan Ahmet, mahalle muhtarının çağrısı üzerine Değirmenderespor'da forma giymeye başladı.

        Mahalle takımının başarısı için turnuvalarda ter döken Ahmet, futbol kariyerinde ilerleme hedefiyle mücadelesini sürdürüyor.




        - "Futbolda daha iyi yerlere gelmek istiyorum"

        Ahmet Göklü, AA muhabirine, küçük yaşlarda geldiği Mersin'de hem Türk hem de Sudan'ın gelenekleriyle büyüdüğünü söyledi.

        Bu durumun hayatına renk kattığını anlatan Ahmet, şöyle konuştu:

        "Babam zamanında asfalt dökme işi için Sudan'a gitmiş. O zamanlarda annem üniversite okuyormuş, babamla o sırada tanışmışlar. Ben orada doğdum ama Yörüğüm. Değirmendere'de büyüdüm. Çocukluğum hep köyde geçti. Tarlada, bahçede çalıştım. İki kültürü benimsemek de güzel. Çok farklı hissettiriyor. Oradan buraya gelince bir anda dil, insanlar, renk değişiyor. Her şey değiştiği için biraz afallıyorsun ama sonra çok kolay bir şekilde alışıyorsun."

        Ahmet, mahallesini çok sevdiğini, buradaki insanlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.

        Küçüklüğünden bu yana futbola ilgili duyduğunu ifade eden Ahmet, kadrosunda yer aldığı mahalle takımının başarısı için ter döktüğünü belirtti.

        Futbol kariyerinde iyi bir yere gelmek için mücadele ettiğini aktaran Ahmet, şunları kaydetti:

        "Futbolda daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Hedefimiz önce gruptan çıkmak ardından şampiyon olmak. Taraftarlarımız bana ilgi gösteriyor. Sadece taraftarların değil, Türkiye'ye geldiğimden beri herkesin de ilgisi oluyor, bu güzel hissettiriyor."




        - "Turnuvada yabancı futbolcu oynattığımızı düşünüyorlar"

        Değirmendere Mahalle Muhtarı Harun Karagöz de Ahmet'in kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

        Ahmet'in ilerleyen süreçte futbolda önemli yerlere geleceğine inandığını belirten Karagöz, "Ahmet iyi ki geldi ve iyi ki bizle. Bazen turnuvada yabancı futbolcu oynattığımızı düşünüyorlar. 'Sudan'dan topçu getirdin' dediler. 'Sudan'dan topçu getirmedim' dedim. Ahmet, zaten Değirmendereli. Ahmet bizim yanımızdaydı, bizle büyüdü." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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