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        23. Gümüşlük Müzik Festivali Antik Taş Ocağı'nda iki ayrı konserle devam etti

        23. Gümüşlük Müzik Festivali, Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen iki ayrı konserle sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:15 Güncelleme:
        23. Gümüşlük Müzik Festivali Antik Taş Ocağı'nda iki ayrı konserle devam etti

        23. Gümüşlük Müzik Festivali, Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen iki ayrı konserle sürdü.

        Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle devam eden festival, İsviçreli keman sanatçısı Gwendolyn Masin ve piyanist Faruk Kalaycı ikilisi ile opera sanatçısı Ekin Su Paker ve piyanist Fügen Yiğitgil, Antik Taş Ocağı'nda Bodrumlu klasik müzikseverlere birer gün arayla müzik ziyafeti sundu.

        Gümüşlük'ün tarihi mekanında sahneye çıkan Masin ve Kalaycı, verdikleri konserde Bach, Mozart, Glass, Beethoven ve Ravel'in eserlerine yer verdi.

        Türk Alman opera sanatçısı Paker ve piyanist Yiğitgil de R. Strauss, G. Mahler, A. Ş. Gürmeriç, W. A. Mozart, G. Verdi, R. Wagner, A. Dvorak, P. Mascagni, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Catalani, A. Piazzolla ve F. Lehar'dan eserlerle izleyici karşısına çıktı.

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        Sanatçıların performansları izleyenler tarafından beğeni topladı.

        Festival, 6 Eylül'e kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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