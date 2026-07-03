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        6 yaşındaki Okyanus'un resmi ulusal yarışmada büyük ödülü getirdi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Sosyal Hizmet Atölyesi öğrencisi 6 yaşındaki Okyanus Tümay, Türkiye genelinde düzenlenen resim yarışmasında büyük ödülün sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        6 yaşındaki Okyanus'un resmi ulusal yarışmada büyük ödülü getirdi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Sosyal Hizmet Atölyesi öğrencisi 6 yaşındaki Okyanus Tümay, Türkiye genelinde düzenlenen resim yarışmasında büyük ödülün sahibi oldu.


        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Civciv rüyasında ne görmüş olabilir?" temasıyla gerçekleştirilen organizasyona 26 bin 646 eser katıldı.


        Çocuk kategorisinde yüksek katılımla düzenlenen yarışmada jüri değerlendirmesi sonucu en büyük ödül olan bilgisayarı kazanan Okyanus'un çizdiği resim, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenecek en iyi 20 çalışma arasında yer aldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayal gücü ve yeteneğiyle büyük bir başarıya imza atan Okyanus'u, ailesini ve öğretmenlerini kutladığını belirtti.

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