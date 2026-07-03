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        Çin Büyükelçisi Xuebin diplomatik ilişkilerin 55. yılında Fethiye'yi ziyaret edecek

        Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in, Muğla'nın Fethiye ilçesini ziyaret edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Çin Büyükelçisi Xuebin diplomatik ilişkilerin 55. yılında Fethiye'yi ziyaret edecek

        Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in, Muğla'nın Fethiye ilçesini ziyaret edeceği bildirildi.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Xuebin, son yıllarda gelişen Fethiye-Çin ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 9-10 Temmuz'da ilçeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

        Ziyaret kapsamında Fethiye Belediyesi koordinatörlüğünde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Fethiye'nin Çin'deki kardeş kenti Huzhou Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) işbirliğiyle hazırlanan "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" kültürel değişim sergisi kapılarını açacak.

        Özer Olgun Kültür Merkezi'nde 9 Temmuz saat 13.30'da gerçekleştirilecek açılışa Büyükelçi Xuebin, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Alim Karaca katılacak.

        Sergi, 10 Temmuz saat 17.30'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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