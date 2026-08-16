AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 33. Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Türkiye artık kendi kararlarını veren, kendi teknolojisini geliştiren, kendi savunma sistemlerini üreten, masada da sahada da ağırlığını hissettiren bir ülke." dedi.

Seydikemer Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izleyen Kaya, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte yalnızca bir siyasetçi olarak değil Çaltılarlı Başpehlivan Veli Sayan'ın torunu olarak bulunduğunu söyledi.

Dedesinin de alanda çokça madalya kazanan bir pehlivan olduğunu belirten Kaya, "Yağlı güreş bizim için sadece bir spor değil bir meydan kültürü, ahlak, terbiye ve bir mertlik göstergesi. Biliyoruz ki pehlivanlarımız er meydanına çıktığında bilir ki yalnızca kuvvet yetmez. Yürek, sabır, akıl, edep ve rakibine hürmet gerekir. Hepsinden de önemlisi insanın gücünü kontrol edebilmesi gerekir. Pehlivan rakibini yenmek için meydana çıkar ama onu asla düşman görmez, kıyasıya mücadele eder fakat müsabaka bittiğinde iki yiğit birbirine sarılır." dedi.

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Kaya, siyasetin de bir er meydanı, demokrasinin de bir töresi olduğunu, siyaseti millete hizmet için yaptıklarını vurguladı.

"Yarışılır ama asla ve asla millet birbirine düşürülmez" diyen Kaya, "Türkiye büyütülür ama asla ve asla Türkiye'yi küçültecek şekilde ülke yabancı devletlere şikayet edilmez. Siyasi mücadele hiçbir zaman bu milletin kardeşliğinin önüne geçmez." ifadelerini kullandı.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz binin üstünde insanla AK Parti'nin 25. yılını kutladığını, çeyrek asrı geride bıraktıklarını hatırlattı.

Milletle birlikte yol yürüdüklerini belirten Kaya, "Milletimizin hakemliğine başvuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki, görüyoruz ki, yaşıyoruz ki demokraside son sözü millet söyler. Tıpkı er meydanında olduğu gibi siyasette de biz hiçbir zaman meydandan kaçmadık. Karşımıza hangi engel çıkarsa çıksın, mücadeleden asla vazgeçmedik. Türkiye'ye 'yapamazsınız' dediklerinde daha çok çalışarak mücadelemizi büyüttük ve başardık. 'Başaramazsınız' dediler ama biz çok çalıştık, gayret ettik, binbir zorluğu aştık ve başardık. Milletimizin iradesine vesayet gölgesi düşürmeye çalıştıklarında milletimizle birlikte vesayetin karşısında dimdik durduk." diye konuştu.

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Kaya, ekonomik krizlerden darbe teşebbüslerine, terörden küresel çalkantılara kadar nice badireyi milletle birlikte omuz omuza vererek atlattıklarını vurguladı.

- "Bizim tarihimizde gelenek, geçmişte kalan bir hatıra değildir"

Türkiye'nin farklı şehirlerinden, bölgelerinden, yörelerinden insanların etkinliği takip ettiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Ama hepimiz al bayrağımızın altında, aynı kültürün içinde ve aynı milletin evladı olarak omuz omuzayız, kardeşiz. İşte Türkiye bu, Anadolu kardeşliği bu. Allah'ın izniyle 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz de bu sarsılmaz beraberliğimiz ve kardeşlik anlayışımız. Bizim tarihimizde gelenek, geçmişte kalan bir hatıra değildir. Gelenek, geleceği kurarken ayağımızı sağlam bastığımız zemindir. Bugün Seki'de yaptığımız da işte tam olarak bu. Bizim Türkiye tasavvurumuz, ufkumuz da bu. Köklerinden kopmadan yenilenmek, geleneğini kaybetmeden modernleşmek, geçmişten güç alarak geleceğe yürümek. Evet, Türkiye Yüzyılı'nı işte hep birlikte güçlü bir şekilde çalışarak inşa edeceğiz."

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Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin gerçekleştirdiği dönüşüme hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

- "Dünyanın neresinde bir yarış varsa orada Türkiye'nin gençleri var"

Tarihe, medeniyete, kültüre öz güvenle sahip çıkarken savunma sanayisi ve teknolojik atılımlarla birlikte Türkiye'nin modern altyapısını kurduklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye artık kendi kararlarını veren, kendi teknolojisini geliştiren, kendi savunma sistemlerini üreten, masada da sahada da ağırlığını hissettiren bir ülke. Bütün bunları yaparken kültürümüzden, kimliğimizden asla vazgeçmedik. Çünkü biliyoruz ki kökü sağlam olmayan ağacın dalları göğe yükselemez sevgili hemşehrilerim. Çanakkale ruhuyla, Milli Mücadele ruhuyla, Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte çalışarak inşa edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye'nin gençleri sporda, bilimde, teknolojide, sanatta, diplomaside, üretimde, her alanda daha da güçlü olmalı. Dünyanın neresinde bir yarış varsa orada Türkiye'nin gençleri var. Bir bilim kürsüsü varsa orada Türkiye'nin gençleri var. Bir müzakere varsa Türkiye'nin gençleri var. Bugün buradaki kispet bağlayan evladımız da yarın Kırkpınar'da başpehlivan olacak. Belki ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak. Belki bir bilim insanı, mühendis, doktor, öğretmen, diplomat olacak. Hangi işi yaparsa yapsın biliyoruz ki buradaki evlatlarımız önce iyi birer insan, sağlam karakterli, memleketine bağlı, vatansever insanlar olacak."

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İlk çeyrek asırda milletle birlikte Türkiye'nin önündeki engelleri bir bir aştıklarını vurgulayan Kaya, ikinci çeyrek asırda Türkiye Yüzyılı'nı daha da güçlü bir yüzyıl yapmak üzere çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Kaya'ya çeşitli hediyeler verdi.