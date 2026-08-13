Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası, Muğla'da başladı

Dereceye girebilmek için tatamiye çıkan sporcuların müsabakaları, iki gün boyunca 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Menteşe Spor Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonada, 33 ilden 119 erkek ve 105 kadın olmak üzere 224 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.