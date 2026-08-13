Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası, Muğla'da başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası, Muğla'da başladı

        Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası, Muğla'da başladı

        Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

        Menteşe Spor Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonada, 33 ilden 119 erkek ve 105 kadın olmak üzere 224 sporcu mücadele ediyor.

        Dereceye girebilmek için tatamiye çıkan sporcuların müsabakaları, iki gün boyunca 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

        Organizasyonun açılış seremonisi ise saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Marmaris Çarşısı'nda motosikletlere ortak denedim
        Marmaris Çarşısı'nda motosikletlere ortak denedim
        Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi
        FETÖ'cü yüzbaşının ablasına 10 yılda 2. tutuklama 10 yıl önce "yardım yatak...
        FETÖ'cü yüzbaşının ablasına 10 yılda 2. tutuklama 10 yıl önce "yardım yatak...
        Akyaka'ya Sahil Güvenlik Kolluk Destek hizmet binası
        Akyaka'ya Sahil Güvenlik Kolluk Destek hizmet binası
        Öğretmenin 8 yıllık emeği, raftingde 15 Türkiye şampiyonluğu getirdi
        Öğretmenin 8 yıllık emeği, raftingde 15 Türkiye şampiyonluğu getirdi