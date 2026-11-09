Başkan Mandalinci, belediyenin sıfır atık ve iklim eylemi deneyimini dünyayla paylaşacak

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmaları, COP31’de uluslararası platforma taşıyacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında 920 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO alanında gerçekleştirilecek. COP31’e konuşmacı olarak katılacak olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un sıfır atık ve iklim eylemi deneyimini paylaşacak. Böylece Başkan Mandalinci tarafından Bodrum Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele, çevre korunması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar, uluslararası alanda tanıtılmış olacak.

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14 Kasım tarihinde saat 11.15’te, Dirençli Şehirler Hubı’nda düzenlenecek programda yer alacak olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum’un Sıfır Atık ve İklim Eylem Deneyimi" başlıklı sunumunda, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede üstlendiği kritik role dikkat çekecek. Ayrıca, Bodrum’un çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ve dirençli kent olma yolunda geliştirdiği uygulamaları da tüm detaylarıyla uluslararası katılımcılara aktaracak.

Bodrum Belediyesi, COP31 aracılığıyla yerel ölçekte geliştirilen çevre ve iklim politikalarının küresel ölçekte paylaşılmasına katkı sunmayı, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi ve daha yaşanabilir, sürdürülebilir kentler için yürütülen çalışmalara destek vermeyi hedefliyor.