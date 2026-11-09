Bodrum'da kültür ve doğa yürüyüşüne yoğun ilgi

Bodrum Belediyesi tarafından kültür ve doğa yürüyüşleri kapsamında Kissebükü Antik Kenti’nde gezi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kissebükü Antik Kenti Kültür ve Doğa Yürüyüşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 100’e yakın katılımcıyla gerçekleşen programda, antik kentin büyülü havasında yapılan doğa yürüyüşü vatandaşlardan tam not aldı. 8 Kasım 2026 Pazar günü sabah saatlerinde başlayan gezi için katılımcılar bölgeye ulaşımlarını kendi araçlarıyla sağlarken aynı zamanda ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için Bodrum Belediyesi tarafından araç temini sağlandı.

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Katılımcılar, Kissebükü yürüyüşü kapsamında antik kentin arkeolojik kalıntılarını yerinde görme fırsatı buldu. Gezide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özyurt Özcan başkanlığında sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler, Kissebükü kazı ekibi üyesi Arkeolog Ufuk Buz ve Antropolog Hamza Ceylan ile Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Biriminden Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından vatandaşlarla paylaşıldı.

Kıyı Karya'nın Keramos ve Halikarnassos antik kentlerinin sahil yönündeki kesişme noktasında yer alan ve erken Bizans dönemine ait bir yerleşim alanı olarak dikkat çeken Kissebükü’nde 2019'da başlatılan kazılardan gün yüzüne çıkartılan kilise, vaftizhane, hamam, konutlar, kamu yapıları, ticari yapılar, liman yapıları ve anıtsal mezarlar vatandaşlara büyülü bir gezi atmosferi yaşattı.

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Kültür ve doğa yürüyüşlerinin diğer antik bölgelerde de belirlenen program doğrultusunda düzenlenmesi planlanıyor.