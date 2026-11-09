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        11 Kasım'da 'Geleceğe nefes, dünyaya barış' fidanları dikilecek

        Muğla ve Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 ayrı noktada toplam 45 bin fidan dikilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        11 Kasım'da 'Geleceğe nefes, dünyaya barış' fidanları dikilecek

        Muğla ve Aydın’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 ayrı noktada toplam 45 bin fidan dikilecek.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleştirilecek etkinlikler, bu yıl dünya barışına ithafen ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış’ sloganıyla düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Muğla’da 13 ayrı noktada 35 bin, Aydın’da ise 17 ayrı noktada 10 bin fidan toprakla buluşturulacak.

        Muğla’daki ana program Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’nde, Aydın’daki ana program ise bu yıl orman yangınından etkilenen Çine ilçesinin Kavşit bölgesinde gerçekleştirilecek. Ana programların yanı sıra her iki ilin tüm ilçelerinde protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikim törenleri düzenlenecek.

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        Türkiye genelinde yüz binlerce fidanın dikileceği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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