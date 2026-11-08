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        Menteşe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 20:58 Güncelleme:
        Menteşe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

        Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APU 531 plakalı otomobil ile 48 ASL 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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