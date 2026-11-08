Menteşe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Kaza, Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APU 531 plakalı otomobil ile 48 ASL 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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