Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Köyceğiz'de yörük şenliği düzenlendi

        Köyceğiz'de yörük şenliği düzenlendi

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müzikli yörük şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Köyceğiz'de yörük şenliği düzenlendi

        Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde müzikli yörük şenliği düzenlendi.

        Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında düzenlenen müzikli yörük şenliği Köyceğiz’de yaşayan Çamelililer tarafından organize edildi. Yöresel kültürü yaşatmak, müzik ve dayanışmayla buluşturmak amacıyla düzenlenen müzikli yörük şenliği saat 13.00’da başladı. Şenliğe katılan misafirlere köy usulü saçta pişirilen mısır ekmeği eşliğinde tarhana çorbası ikram edildi. Yöresel sanatçı Ümit Tekin’in seslendirdiği ezgiler eşliğinde oyunlar oynayan vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Bahar havasının yaşandığı Köyceğiz’de müzikli yörük şenliğine katılım yüksek oldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu şenliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kumcu konuşmasında, şenliği düzenleyenlere teşekkür etti. Her geçen sene şenliğe katılanların sayısının arttığını belirten Kumcu, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Şenliğe katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Datçalı yüzücüden Fethiye'de çifte başarı
        Datçalı yüzücüden Fethiye'de çifte başarı
        TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Adana 01 FK: 1
        TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Adana 01 FK: 1
        Fethiyespor - Adana 01 FK: 2-1
        Fethiyespor - Adana 01 FK: 2-1
        Nefes helikopterleri ve yangın uçağı ekiplerine teşekkür belgesi
        Nefes helikopterleri ve yangın uçağı ekiplerine teşekkür belgesi
        Datça'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Datça'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu
        Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu