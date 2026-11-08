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        Fethiyespor - Adana 01 FK: 2-1

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor galibiyet hasretini bitirdi. Evinde Adana 01 FK takımı ile karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar müsabakayı 2-1 kazandı. Fethiyespor 36'ncı dakikada Enes Şahin'in golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 galip girdi. Müsabakanın 75'inci dakikasında Alberk Koç, Fethiyespor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı. Konuk Adana 01 FK maçın 79'uncu dakikasında Yusuf Abdioğlu ile farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı, Fethiyespor sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fethiyespor 2'nci galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Zirve mücadelesi veren Adana ekibi ise 18 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Fethiyespor - Adana 01 FK: 2-1

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor galibiyet hasretini bitirdi. Evinde Adana 01 FK takımı ile karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar müsabakayı 2-1 kazandı. Fethiyespor 36'ncı dakikada Enes Şahin'in golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 galip girdi. Müsabakanın 75'inci dakikasında Alberk Koç, Fethiyespor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı. Konuk Adana 01 FK maçın 79'uncu dakikasında Yusuf Abdioğlu ile farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı, Fethiyespor sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fethiyespor 2'nci galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Zirve mücadelesi veren Adana ekibi ise 18 puanda kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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