Muğla'nın iklim vizyonu COP31'de dünya sahnesine taşınıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenecek COP31 Dünya Liderleri Zirvesi’nde Muğla’yı temsil edecek. Zirve kapsamında 16 uluslararası oturum ve etkinlikte yer alacak olan Aras, Muğla’nın 2050 iklim nötr hedefini, su güvenliğinden iklim finansmanına uzanan çalışmalarını ve Akdeniz’in geleceğine yönelik çözüm önerilerini dünya kamuoyuyla paylaşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ölçekte yürüttüğü çalışmaları uluslararası platformlara taşımaya hazırlanıyor. Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılacak olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, küresel iklim politikalarının ele alınacağı Dünya Liderleri Zirvesi’nde Muğla’yı temsil edecek.

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Başkan Aras, COP31 boyunca resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge’de Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UCLG ve ICLEI gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra farklı ülke pavilyonlarında düzenlenecek programlara katılacak. Görüşmelerde kentlerin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımı ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi konuları öne çıkacak.

Başkan Aras 16 uluslararası oturum ve etkinlikte yer alacak

COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UCLG, ICLEI, Akdeniz, Türkiye, İspanya ve Japonya pavilyonlarında gerçekleştirilecek oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak olan Başkan Aras, Muğla’nın iklim değişikliğine uyum politikalarını ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluklarını değerlendirecek.

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UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek programda yerel iklim eylemi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ele alınırken, Japonya Pavilyonu’nda gençlerin katılımıyla karbonsuzlaşma politikaları konuşulacak.

ICLEI Çok Katmanlı Aksiyon Pavilyonu’nun üst düzey açılışına da katılacak olan Aras, Avrupa Birliği Pavilyonu’nda iklim değişikliğine dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına yönelik uygulamaları, Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu’nda ise kapsayıcı kentsel direnç ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerini değerlendirecek.

Akdeniz’in geleceği uluslararası gündeme taşınacak

Muğla’nın coğrafi konumu ve iklim değişikliğine karşı karşıya bulunduğu riskler doğrultusunda Akdeniz’in korunması, COP31 programının öncelikli başlıkları arasında yer alacak.

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Başkan Aras, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenecek "Dirençli Bir Akdeniz için Kıyı Kentleri: Yerel Politikadan Bölgesel Eyleme" oturumunda kıyı kentlerinin karşılaştığı iklim risklerini ve bu risklere karşı geliştirilebilecek ortak politikaları ele alacak.

İspanya Pavilyonu’nda Akdeniz kentlerinin ortak sorunlarına yönelik bölgesel iş birlikleri değerlendirilirken, Akdeniz Pavilyonu’nda denizel ve kıyısal ekosistemlerin korunması, mavi ormanların restorasyonu ve bu çalışmaların finansmanı gündeme gelecek.

Su güvenliği ve iklim yatırımları için uluslararası temaslar

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Muğla’nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncelik verdiği su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi de COP31’de ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Başkan Aras, ICLEI ve GWOPA/UNHabitat iş birliğiyle Water for Climate Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek oturumda, kentlerin su kaynaklarını iklim değişikliğinin etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirdiği politikaları ve griyeşil altyapı çözümlerini değerlendirecek.

İklim yatırımlarına finansman sağlanması amacıyla da uluslararası kuruluşlarla temaslarda bulunacak olan Aras, İLBANK Pavilyonu’nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile düzenlenecek "Şehirlerde İklim Eyleminin Finansmanı" oturumuna katılacak. Ayrıca Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile gerçekleştirilecek görüşmede yerel yönetimlerin finansman kaynaklarına erişimi ve yeni iş birliği imkanları ele alınacak.

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Muğla’da başlayan iklim diyaloğu cop31’e taşınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akdeniz İklim Zirvesi’nde ortaya konulan ortak irade de COP31’in uluslararası gündemine taşınacak. Zirve kapsamında kentler ile uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan 50 imzacının desteklediği ortak deklarasyonun, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Başkan Aras, COP31’de gerçekleştireceği görüşmelerde küresel iklim hedeflerinin somut yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesinde belediyelerin üstlendiği role dikkat çekecek. Bu kapsamda yerel yönetimlerin uluslararası karar mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi, iklim finansmanına doğrudan erişimlerinin kolaylaştırılması ve kentler arasındaki deneyim paylaşımının artırılması gerektiğini vurgulayacak.

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Büyükşehir’in örnek projeleri cop31’de tanıtılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesinin afet ve risk yönetimi, çevre, enerji, iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarında hayata geçirdiği projeler, 19 Kasım’da Türkiye Belediyeler Birliği Standı’nda uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

COP31 organizasyonuna ulaşım desteği de sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, filosunda bulunan 10 otobüsü zirve boyunca organizasyon alanında hizmete sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31’de Muğla’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve uluslararası iş birliği hedeflerini paylaşacaklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

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"İklim krizi artık yalnızca geleceğe ilişkin bir tehdit değil, kentlerimizin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri. Özellikle Akdeniz havzasında yer alan kentler olarak kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı, aşırı hava olayları ve ekosistem kayıplarıyla mücadele ediyoruz. Bu sorunların çözümünde yerel yönetimlerin bilgi birikiminin, deneyimlerinin ve uygulama kapasitesinin küresel iklim politikalarına yansıması büyük önem taşıyor. Muğla olarak 2050 iklim nötr hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken kentimizin geleceğini yalnızca kendi sınırlarımız içerisinde değerlendirmiyoruz. Akdeniz İklim Zirvesi ile başlattığımız uluslararası diyaloğu COP31’de daha ileriye taşımayı, ortak sorunlarımıza birlikte çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. İklim mücadelesinde verilen sözlerin somut projelere, yatırımlara ve sonuçlara dönüşmesi gerekiyor. Muğla’dan COP31’e taşıdığımız mesaj çok net: Yerelde uygulama gücü olmadan küresel iklim hedefleri gerçekleşemez"