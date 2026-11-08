Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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