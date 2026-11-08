Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 01:42 Güncelleme:
        Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 2'si, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

        REKLAM

        Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi edilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Muğla'daki Herakleia Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı
        Muğla'daki Herakleia Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı
        İçmeler Kanyonu'nda kaybolan şahıs bulundu
        İçmeler Kanyonu'nda kaybolan şahıs bulundu
        Yalçın Koşukavak: "Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor"
        Yalçın Koşukavak: "Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor"
        Hikmet Karaman: "Skor bizim açımızdan son derece sevindirici"
        Hikmet Karaman: "Skor bizim açımızdan son derece sevindirici"
        Muğlaspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Muğlaspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Deniz kaplumbağası sahile vurdu
        Deniz kaplumbağası sahile vurdu