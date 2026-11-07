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        Deniz kaplumbağası sahile vurdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gölköy Mahallesi sahilinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası telef olmuş halde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Deniz kaplumbağası sahile vurdu

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Gölköy Mahallesi sahilinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası telef olmuş halde bulundu.

        Sahil şeridinde hareketsiz duran deniz kaplumbağasını fark eden vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın telef olduğunu belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde deformasyonlar tespit edilen yaklaşık 75 santimetre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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