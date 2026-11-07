Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine olayla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 75 santimetre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın öldüğünü belirledi.

Gölköy Mahallesi sahil şeridinde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdi.

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