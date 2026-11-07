Pınarlıbelen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı açılıyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Pınarlıbelen Mahallesinde yürütülen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi tamamlanırken, 9 Kasım Pazartesi günü hizmete açılacağı öğrenildi.

Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediyesi tarafından Pınarlıbelen Mahallesinde yapımı tamamlanan Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nın açılış töreni düzenlenecek.

9 Kasım Pazartesi saat 18.00’de açılış töreni yapılacak olan tesiste 425 metrekare kapalı pazar alanı, gelin odası ve sosyal donatılar, zabıta birimi ve mutfak alanı bulunuyor. Tesis, mahalle sakinlerinin hem alışveriş hem de sosyal etkinliklerde kullanabileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm kent sakinlerini bu heyecana ortak olmaya davet ederek, "Belediyemiz tarafından hayata geçirilen projelerle, vatandaşlarımıza daha konforlu bir kent yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Bodrumumuza kazandırdığımız yeni projemizin heyecanına ortak olmak için herkesi 9 Kasım Pazartesi saat 18.00’de Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceğimiz açılış törenimize bekliyoruz" dedi.