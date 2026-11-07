Mantar toplamaya gittikleri dağda mahsur kalan 2 kardeşi ekipler kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Dalaman'ın Kırcagedre mevkiinde saat meydana geldi. Mantar toplamak için dağlık alana giden A.K. ve kardeşi Ö.Ö., saat 19.30 sıralarında arazide mahsur kaldı. İki kardeşin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye Dalaman İHH Arama Kurtarma ekibinden 1 araç ve 2 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 2 kardeşin bulunduğu yere ulaşıldı. Mahsur kaldıkları yerden 2,5 saat sonra kurtarılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde mantar toplamak için gittikleri dağda mahsur kalan 2 kardeş, ekipler tarafından kurtarıldı.

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