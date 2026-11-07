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        Köyceğiz'de arıcılık tespit ve saha çalışmaları devam ediyor

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla tespit ve saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Köyceğiz'de arıcılık tespit ve saha çalışmaları devam ediyor

        Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla tespit ve saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından mahallelerde arı ve kovan tespit çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Arı sağlığının korunması, kaliteli bal üretiminin desteklenmesi ve kovan kayıtlarının güncellenmesi amacıyla yürütülen saha taramaları ilçe genelinde kesintisiz devam ettiriliyor. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arıcılara yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladılar. Ayrıca emeğini üretime dönüştüren tüm arıcılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

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