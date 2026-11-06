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        MEAH'ta organ bağışı için farkındalık etkinliği

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşların organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık standı kuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        MEAH'ta organ bağışı için farkındalık etkinliği

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşların organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık standı kuruldu.

        Hastanenin poliklinik girişinde Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ekibi tarafından kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve başvuru yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikte organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru formlarını doldurarak bağışçı kartlarını teslim aldı. Vatandaşlara ayrıca organ bağışı başvurularının eDevlet üzerinden de yapılabileceği anlatıldı.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve hastane yönetimi de farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Organ bağışının birden fazla kişiye yeniden yaşam umudu sunabileceğine dikkat çekilen etkinlikte, toplumsal duyarlılığın artırılması ve organ bağışının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

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