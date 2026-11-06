Marmaris'te yaklaşık 3 yıldır kayıp olan İsa Çiftçi için ekipler yeniden sahada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 65 yaşındaki İsa Çiftçi'yi bulmak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı. Ekipler, Çiftçi'nin kaybolduğu Balan Dağı çevresinde gün boyunca arama yaptı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, çalışmalar öncesinde ekiplerle bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Arama çalışmalarının Çiftçi bulunana kadar süreceğini belirten Kaya, adli ve idari süreçlerin ayrı yürütüldüğünü, adli sürecin ilgili makamlarca devam ettirildiğini ifade etti.

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Kaya, çalışmalara katılan ekiplere ve gönüllülere teşekkür etti.

İsa Çiftçi, 30 Aralık 2023'te mantar toplamak için gittiği Balan Dağı'ndaki ormanlık alandan dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulmuştu. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin yanı sıra Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi de katılmış, ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı.