Bodrum Belediyesi'nin araç filosuna 17 yeni takviye

Bodrum Belediyesi, kent genelinde hizmetlerin daha hızlı, etkin ve kaliteli yürütülmesi amacıyla araç filosuna 17 yeni araç daha ekledi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni araçları düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı.

Turizm ve kültür kenti Bodrum’da artan ihtiyaçlara daha hızlı, etkin ve kaliteli çözümler üretmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdüren Bodrum Belediyesi, öz kaynaklarıyla temin ettiği yeni araçları düzenlenen törenle hizmete aldı. Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin yanı sıra CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, muhtarlar, ilgili birim müdürleri, belediye personeli, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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Yeni araçlar, 87 milyon 911 bin 666,85 TL bedelle belediye araç filosuna kazandırıldı. Bodrum Belediyesi tarafından belediyenin öz kaynakları ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar kapsamında, Şubat 2026’dan bu yana yaklaşık dokuz aylık süreçte toplam 241 milyon 507 bin 713,52 TL bedelle 45 aracın satın alma işlemi gerçekleştirildi. Bu araçlardan ilk etapta 54 milyon 621 bin 344,02 TL değerindeki 10 araç teslim alınarak geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

İkinci etapta ise 87 milyon 911 bin 666,85 TL değerindeki 17 yeni hizmet aracı daha belediyenin araç filosuna eklendi. Başkan Tamer Mandalinci tarafından tanıtımı yapılan araçlar; 1 akaryakıt tankeri, 2 çöp kamyonu, 1 arazöz, 1 adet 14 metreküp damperli kamyon, 1 greyder, 5 kazıcı yükleyici ve 6 çift kabin kamyonetten oluşuyor.

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Öte yandan, bedelleri belediyenin öz kaynaklarıyla Devlet Malzeme Ofisine ödenerek siparişleri verilen toplam 98 milyon 974 bin 702,65 TL değerindeki 18 aracın üst ekipman ve teslimat süreçleri devam ediyor.

Belediyenin öz kaynaklarının yanı sıra farklı kurumların katkıları ve bağışlarla da güçlendirilen hizmet filosuna, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin göreve başladığı günden bu yana geçen son iki buçuk yılda toplam 77 hizmet aracı kazandırıldı.

Başkan Mandalinci: "2027’de en az 30 yeni çöp aracını filomuza kazandırmayı hedefliyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, törende yaptığı konuşmada belediyenin gücünün yalnızca sahip olduğu imkânlarla değil, bu imkânları kent ve vatandaşlar yararına ne kadar etkin kullandığıyla ölçüldüğünü belirtti. Bodrum’un kaynaklarını Bodrumlulara en iyi şekilde hizmet olarak sunmayı amaçladıklarını ifade eden Mandalinci, göreve geldikleri günden bu yana araç, makine ve ekipman filosunu güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Yeni araçların Bodrum’un farklı mahallelerinde yürütülen belediye hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Mandalinci, şunları söyledi:

"Bugün Bodrum’un geleceğine yönelik önemli yatırımlarımızdan birini daha hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için önemli olan, Bodrum’un kaynaklarını yine Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımıza en doğru ve verimli şekilde hizmet olarak sunmak. Göreve geldiğimiz günden itibaren araç, makine ve ekipman filomuzu yenilemek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün hizmete aldığımız 17 yeni araçla birlikte, temmuz ayında teslim aldığımız 10 araç da dâhil olmak üzere toplam 27 yeni aracımızı 142,5 milyon TL yatırımla belediyemizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Yatırımlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Devlet Malzeme Ofisinden siparişini verdiğimiz yaklaşık 99 milyon TL değerindeki 18 aracımızın üst ekipman ve teslimat işlemleri sürüyor. Bu araçları aralık ayı sonunda veya ocak ayı başında vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece Şubat 2026’dan bu yana toplam 45 yeni aracı 241,5 milyon TL yatırımla belediyemizin envanterine kazandırmış olacağız"