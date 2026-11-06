Muğla Büyükşehir Senfoni Orkestrası yeni sanat sezonuna hazır

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Senfoni Orkestrası’nın 20262027 sanat sezonu programını hazırladı. Kasım ayında başlayacak yeni sezonda farklı dönem ve bestecilere ait klasik eserlerin yanı sıra özel gün konserleri, ortak orkestra projeleri ve yurt dışı turneleri yer alacak.

Senfoni Orkestrası, sezon boyunca alanında önemli şef ve solistleri Muğla’da ağırlarken Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği konserlerle Muğla’nın kültür ve sanat çalışmalarını uluslararası alana taşıyacak.

Sezon Öğretmenler Günü özel konseriyle açılacak

20262027 sanat sezonunun açılışı 27 Kasım 2026 tarihinde Öğretmenler Günü Özel Konseri ile yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Orkestra Akademik Başkent iş birliğinde düzenlenecek konseri Orhun Orhon yönetecek. Soprano Greta Feeney’in solist olarak yer alacağı gecede başkemancılığı Diğdem Güvenç üstlenecek.

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Konserde Mozart’ın "Figaro’nun Düğünü", "Sihirli Flüt" ve "Cosi Fan Tutte" operalarından seçilen eserlerinin yanı sıra Antonio Salieri’nin "Sinfonia Veneziana" eseri ile Beethoven’ın 2. Senfonisi seslendirilecek.

Muğla’dan Çin’e "İpek Yolu’ndan Karya’ya" turnesi

Orkestra, aralık ayında uluslararası bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak. 36 Aralık 2026 tarihlerinde Çin’in Leshan kentinde gerçekleştirilecek "İpek Yolu’ndan Karya’ya" turnesinde keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve piyanist Jiao Li solist olarak sahne alacak. Turne programında Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu da yer alacak.

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Aralık ayının bir diğer önemli etkinliği ise 19 Aralık’ta sahnelenecek "Fındıkkıran Balesi" olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Senfoni Orkestrası iş birliğindeki programı Rustam Rahmedov yönetecek. Çaykovski’nin "Fındıkkıran Balesi’nden Seçmeler" eserinin seslendirileceği programda başkemancı Diğdem Güvenç olacak.

Senfoni Orkestrası, 2026 yılını 28 Aralık’ta düzenlenecek Yılbaşı Konseri ile tamamlayacak. Murat Göktaş yönetimindeki konserde Silay Erman, Tuncay Kayış ve Dilara Ataç solist olarak sahne alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 20262027 sanat sezonu boyunca farklı kuşaklardan sanatçıları ve geniş bir repertuvarı sanatseverlerle buluşturarak Muğla’nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunmaya devam edecek.