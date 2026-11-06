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        Marmaris'in turizm hedefleri Londra'da anlatıldı

        Dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından WTM Londra Fuarı'nda yerini alan Marmaris Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini uluslararası turizm profesyonellerine tanıttı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in 12 ay turizm hedefini ve yeni iş birliği fırsatlarını sektör temsilcileriyle değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Marmaris'in turizm hedefleri Londra'da anlatıldı

        Dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından WTM Londra Fuarı’nda yerini alan Marmaris Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini uluslararası turizm profesyonellerine tanıttı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’in 12 ay turizm hedefini ve yeni iş birliği fırsatlarını sektör temsilcileriyle değerlendirdi.

        Dünyanın en önemli turizm organizasyonları arasında gösterilen WTM Londra Fuarı, bu yıl 47. kez 35 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCeL London Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini, seyahat acentelerini, tur operatörlerini ve sektör temsilcilerini buluşturan fuarda Marmaris Belediyesi de yerini aldı.

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        Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan stantta yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Marmaris’in doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizm imkanları uluslararası ziyaretçilere anlatıldı. Fuara katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ece Baysal Güngör, GETOB yöneticileri ve sektör temsilcileriyle birlikte fuar ziyaretçilerini ağırladı.

        Fuar boyunca seyahat acenteleri, tur operatörleri, havayolu firmaları ve uluslararası turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Başkan Acar Ünlü, sürdürülebilir turizm ve yeni iş birlikleri üzerine verimli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

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        Marmaris’i yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı yaşayan ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirten Ünlü, belediye ve turizm paydaşlarının ortak çabalarıyla sonbahar ve kış aylarında da Marmaris’e gösterilen ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Fuarda değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlü, "Doğası, denizi, tarihi ve eşsiz güzellikleriyle Marmaris çok daha iyisini hak ediyor. Amacımız Marmaris’i dünyaya tanıtmak, yeni iş birlikleri kurmak ve kentimize daha fazla nitelikli turist kazandırmak. Marmaris’in yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı yaşayan bir kent olduğunu anlattık. Yıl boyunca düzenlediğimiz etkinlikleri ve festivalleri, turizm sezonunu uzatmaya yönelik çalışmalarımızı sektör temsilcileriyle paylaştık. Marmaris’in dünya turizminde hak ettiği yeri bulması ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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