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        Bodrum'da obezite tedavisinde yeni dönem

        Bodrum'da obezite tedavisi için kapsamlı bir merkez hizmete girdi. Memorial Bodrum Hastanesi bünyesinde açılan Obezite Merkezi'nde cerrahi müdahaleden ilaç tedavisine, beslenme eğitiminden psikolojik desteğe kadar birçok tedavi seçeneği bir arada sunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Bodrum'da obezite tedavisinde yeni dönem

        Bodrum'da obezite tedavisi için kapsamlı bir merkez hizmete girdi. Memorial Bodrum Hastanesi bünyesinde açılan Obezite Merkezi'nde cerrahi müdahaleden ilaç tedavisine, beslenme eğitiminden psikolojik desteğe kadar birçok tedavi seçeneği bir arada sunulacak.

        Obezitenin yalnızca fazla kilodan ibaret olmadığını, diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve karaciğer yağlanması gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkili kronik bir hastalık olduğunu belirten Memorial Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ömer Avlanmış, merkezde kişiye özel ve multidisipliner bir tedavi yaklaşımı uygulanacağını söyledi.

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        Cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler değerlendiriliyor

        Obezite tedavisinde uygulanacak yöntemin hastanın genel sağlık durumu, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkları ve daha önceki tedavi deneyimleri dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Avlanmış, merkezde tüp mide, gastrik bypass, metabolik cerrahi ve revizyon cerrahisinin yanı sıra endoskopik mide balonu, yutulabilir mide balonu ve medikal tedavi seçeneklerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

        Tedavinin yalnızca kilo kaybına odaklanmadığını belirten Avlanmış, obeziteyle ilişkili sağlık sorunlarının yönetilmesi ve hastaların yaşam kalitesinin artırılmasının da hedeflendiğini dile getirdi.

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        Kalıcı kilo kontrolünde yaşam tarzı değişikliği önemli

        Obezite tedavisinde başarının uygulanan yöntemin yanı sıra hastanın sürece katılımı ve uzun dönemli takibiyle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Avlanmış, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve davranış değişikliğinin tedavinin temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

        Hasta eğitiminin de tedavinin önemli bir parçası olduğunu belirten Avlanmış, hastaların ihtiyaçlarına göre beslenme ve egzersiz konusunda bilgilendirileceğini, gerektiğinde psikolojik destek alabileceklerini kaydetti. Multidisipliner takip sayesinde tedavi sürecinde karşılaşılabilecek güçlüklerin erken dönemde belirlenmesi ve uygun destek mekanizmalarının oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

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        Hangi durumlarda uzmana başvurulmalı?

        Yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kalıcı kilo kontrolü sağlanamaması veya fazla kiloya bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını belirten Avlanmış, hareket kısıtlılığı, eklem ağrıları, günlük aktivitelerde zorlanma, belirgin horlama, uykuda solunum durması şüphesi ve gün içinde yoğun halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

        Kan şekeri düzensizlikleri, hipertansiyon ve karaciğer yağlanmasının da kilo fazlalığına eşlik edebilen önemli sağlık sorunları arasında bulunduğunu kaydeden Avlanmış, tekrarlayan kilo verme ve yeniden kilo alma döngülerinin yaşanması halinde de uzman desteğine başvurulmasını önerdi.

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        Cerrahi yöntemlerin her hasta için uygun olmadığını, tedavi kararının kapsamlı bir tıbbi değerlendirme sonrasında verilmesi gerektiğini vurguladı.

        Tedavi kişiye özel planlanıyor

        Tedavinin ilk aşamasında hastanın kilo geçmişi, beslenme alışkanlıkları, daha önce uyguladığı yöntemler ve eşlik eden hastalıklarının değerlendirildiğini belirten Avlanmış, klinik muayenenin ardından gerekli görülen laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemlerinin planlandığını söyledi.

        Hastanın ihtiyaçlarına göre endokrinoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve psikiyatri gibi farklı uzmanlık alanlarından görüş alınabildiğini ifade eden Avlanmış, beslenme ve fiziksel aktivite değerlendirmelerinin de tedavi planının oluşturulmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

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        Elde edilen veriler doğrultusunda cerrahi, medikal veya cerrahi dışı yöntemler arasından hastaya en uygun seçeneğin belirlendiğini dile getiren Avlanmış, tedavi sonrasında kilo kontrolünün sürdürülmesi, beslenme düzeninin korunması ve muhtemel sağlık sorunlarının izlenmesi için uzun dönemli takibin önemini koruduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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