Polisten kaçtı, 242 bin lira cezadan kurtulamadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, Yağcı Gacar Kavşağı’nda yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 242 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu motosiklet, Yağcı Gacar Kavşağı’nda durdurularak sürücüsü yakalandı. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasının bulunmadığı, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletin şase numarasının silinmiş olduğu tespit edildi. Belirlenen ihlaller kapsamında motosiklet sürücüsüne toplam 242 bin lira idari para cezası kesildi.

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Öte yandan, asayiş ekipleri tarafından şase numarası silinmiş motosikletle ilgili inceleme başlatıldı.