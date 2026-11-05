Muğla'da 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

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