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        Muğla'da 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Muğla'da 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, hakkında 6 ayrı suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 1000 lira adli para cezaları bulunan B.S.S, Milas ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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