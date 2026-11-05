Marmaris'te araçtan çıkarken uçuruma yuvarlandı

Gelen ihbar üzerine Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD’dan gelen çağrı üzerine harekete geçen SAR Muğla Temsilciliği ekibi de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Olay, Armutalan Mahallesi’nde Uydu Kent Sitesi karşısındaki toprak yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu araç, kayarak çukura düştü. Araçtaki kişilerden biri yola çıkarken, sürücü de araçtan çıkmaya çalıştığı sırada uçuruma yuvarlandı.

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