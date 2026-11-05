Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasadışı göçle mücadele amacıyla ortak çalışma gerçekleştirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., R.E.O., M.K., H.D., V.C., Ö.B. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G., R.Ç. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.