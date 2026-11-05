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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak çalışma yaptı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ö., R.E.O., M.K., H.D., V.C., Ö.B. ve A.D. tutuklanırken, M.G., R.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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