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        Muğla Büyükşehir'den kadınların yeni yaşamına başlangıç desteği

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmelerine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kadın Konukevi Sonrası Nakdi Destek Projesi" ile kadın konukevi hizmetinden ayrılan kadınların yeni bir yaşam kurma süreçlerinde ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir'den kadınların yeni yaşamına başlangıç desteği

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmelerine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kadın Konukevi Sonrası Nakdi Destek Projesi" ile kadın konukevi hizmetinden ayrılan kadınların yeni bir yaşam kurma süreçlerinde ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor.

        Kadınlara 50 bin tl başlangıç ve aylık 15 bin tl destek

        Proje kapsamında, kadın konukevi hizmetinden yararlanmayı bırakan ve başvuru şartlarını taşıyan kadınların durumları sosyal inceleme ve değerlendirme süreçleriyle belirlenecek. Yapılacak incelemeler sonucunda destekten yararlanmaya uygun bulunan kadınlara, yeni yaşam düzenlerini kurabilmeleri amacıyla bir defaya mahsus 50 bin TL başlangıç desteği verilecek. Ayrıca kadınlara 6 ay boyunca aylık 15 bin TL nakdi destek sağlanacak.

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        Destek süresi 6 ay daha uzatılabilecek

        Kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerini ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerini hedefleyen proje kapsamında, ihtiyaç durumunun devam etmesi hâlinde destek süresi uzatılabilecek. Gerçekleştirilecek sosyal inceleme sonucunda desteğe duyulan ihtiyacın sürdüğünün belirlenmesi durumunda, 6 aylık destek süresi 6 ay daha uzatılabilecek. Nakdi destek ödemeleri, yararlanıcıların banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

        Proje kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek

        Başkan Aras: "Kadınların hayatlarını yeniden kurarken yanındayız"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınların konukevi sonrasında ekonomik kaygılar yaşamadan bağımsız bir hayat kurabilmelerinin önemine dikkat çekerek, bu süreçte kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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        Başkan Aras, "Şiddetten uzaklaşmak isteyen bir kadının önünde ekonomik kaygılar yeni bir engel oluşturmamalı. Konukevinden ayrıldıktan sonraki dönem, kadınların hayatlarını yeniden kurmaları açısından çok önemli. Biz bu süreçte kadınların yalnız kalmasını istemiyoruz. Kendi evini kurabilen, kendi kararlarını verebilen ve geleceğine güvenle bakabilen kadınların yanında olmak sosyal belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri. Kadınların hayatlarını yeniden kurarken ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve bu yolda onlara güç vermek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle şiddete maruz kalan kadınların konukevi sonrasında karşılaşabilecekleri ekonomik güçlüklerin azaltılmasını, güvenli ve bağımsız bir yaşam kurmalarının desteklenmesini ve toplumsal yaşama katılımlarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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