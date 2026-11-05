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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de akıl almaz olay: Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı Sürücü 496 bin lira ceza yedi, araç trafikten men edildi 496 binlik drift kameraya yansıdı

        Fethiye'de akıl almaz olay: Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı Sürücü 496 bin lira ceza yedi, araç trafikten men edildi 496 binlik drift kameraya yansıdı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte drift yapan ve ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 496 bin 908 TL trafik cezası uygulandı. Sigortası ve muayenesi olmadığı da tespit edilen araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, o anlar bir iş yeri kamerası tarafından anbean kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Fethiye'de akıl almaz olay: Ehliyet, sigorta, muayene yok, trafiğe çıkıp drift attı Sürücü 496 bin lira ceza yedi, araç trafikten men edildi 496 binlik drift kameraya yansıdı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte drift yapan ve ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 496 bin 908 TL trafik cezası uygulandı. Sigortası ve muayenesi olmadığı da tespit edilen araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, o anlar bir iş yeri kamerası tarafından anbean kaydedildi.

        Olay, Taşyaka Mahallesi’nde bulunan Ölüdeniz Caddesi ile 254’üncü Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 RVJ 30 plakalı aracın sürücüsü A.E.O.’nun trafikte drift yaptığı tespit edildi. Ekipler, aracı alışveriş merkezi yakınlarında durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlenirken, alkol ölçümünü reddettiği, aracın sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye drift yapmak, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, alkol kontrolünü reddetmek, zorunlu trafik sigortası bulunmaması ve araç muayenesinin yaptırılmamış olması nedeniyle toplam 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

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        Öte yandan araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        "496 binlik drift kameraya yansıdı"

        Ehliyeti iptal edilen sürücünün 496 bin lira ceza yediği drift yaptığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın yoğun trafikte drift atarak bölgeden ayrılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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