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        Başkan Aras, Datça'da vatandaşlarla buluştu

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça'da devam eden devam eden yatırımları ve devam eden projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Başkan Aras, Datça'da vatandaşlarla buluştu

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça’da devam eden devam eden yatırımları ve devam eden projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Datça’nın eşsiz doğasının, kimliğinin ve kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınması amacıyla bir araya gelindi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, daire başkanları, meclis üyeleri ve ilgili müdürlerin katıldığı toplantıda, ilçeye değer katacak ortak projeler ve atılacak yeni adımlar değerlendirildi.

        Kent genelindeki temaslar kapsamında heyet, kültür ve sanatın bölgedeki en önemli buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) alanını ziyaret etti. UKKSA’nın yeniden faaliyete geçirilmesi hedefiyle alanda incelemelerde bulunuldu.

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        Toplantı ve incelemelerin ardından Başkan Aras ve beraberindeki heyet, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmalarda, yerel yönetimlerin halkla omuz omuza çalışmaya devam edeceği vurgulandı. Ziyaretler sırasında Yaka Mahallesi’nde vatani görevine hazırlanan gençlerin heyecanına ortak olunarak hayırlı tezkereler dilendi.

        Yerel yönetimlerin uyumlu şekilde çalışacağı, Datça’ya önümüzdeki dönemde yatırımların devam edeceği mesajı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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