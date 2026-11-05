Muğla 112, kuruluşunun 11'inci yılında 15 milyon çağrıya cevap verdi

Muğla'da 2015 yılında 110 yangın ihbar, 112 acil sağlık, 122 AFAD ve Acil Durum, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 177 orman yangın ihbar hatlarının tek numara sistemiyle hizmet vermeye başlamasının ardından 11 yıl geçti.

10 Kasım 2026 tarihinde 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 11 yılda yaklaşık 15 milyon çağrıya cevap verdi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 2025 yılında 1,4 milyon çağrıya cevap verildiği açıklandı.

Yaklaşık 200 personelin görev yaptığı çağrı merkezinin, haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunarken, teknolojik imkânlarla hizmet ağı da genişletildi. eCall, Engelsiz 112, Hayat 112, SMS ve Web İhbar sistemleri aracılığıyla vatandaşlara farklı iletişim kanallarından ulaşıldığı, 4 dilde hizmet veriyor.

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31 Ekim 2026 itibarıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün kurulurken, Muğla İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü müstakil müdürlük yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Asılsız çağrılara dikkat çekildi

Asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşılmasını geciktirebileceği, 112'nin yalnızca bir telefon numarası değil, ihtiyaç anında hayata açılan bir kapı olduğu açıklandı. Vatandaşlara gereksiz çağrılardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunulan 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Her saniye kıymetli, her çağrı önemli. 11 yıldır Muğla için buradayız. Her çağrıda, her an sizin için buradayız" dedi.