Muğla Büyükşehir'in destekleriyle üreticilerin maliyeti düşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Zeytin Kasası Desteklemesi’ projesini sürdürüyor. Uygulamayla zeytinlerin hasattan nakliyeye kadar uygun şartlarda korunması ve üreticilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Altı ilçede bin 500 zeytin taşıma kasası dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine yönelik destekleri kapsamında Milas, Yatağan, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki kooperatiflere toplam bin 500 zeytin taşıma kasası dağıttı. Dağıtılan kasalarla zeytinlerin toplama ve nakliye sırasında zarar görmesinin önlenmesi, ürün kayıplarının azaltılması ve kalitenin korunması hedefleniyor.

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Muğla Büyükşehir'den zeytin üreticilerine destek

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Milas, Yatağan ve Datça ilçelerindeki kooperatiflere 900, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki kooperatiflere ise 600 zeytin taşıma kasası teslim edildi. Başvuru yapan kooperatiflerin yararlandığı uygulamayla zeytincilik faaliyetlerinin daha verimli ve ekonomik şartlarda yürütülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, "Zeytinyağının kaliteli olarak sıkılabilmesi için ilk basamaklardan birisi zeytinin kasalarda toplanması ve hemen sıkımhaneleri gönderilmesidir. Bölgemizde de çuvallama metodu ve birkaç gün bekletilmesi ile ilgili bir problemimiz vardı. Bunu nasıl çözeriz diye ortaya koyduktan sonra önce zeytin kasası dağıtımına karar verdik. Tabi ki bu bölgelerde eğitimlerimizi de yapıyoruz. Sıkımını yaparken de teknik destek sağlayama devam ediyoruz. Çıkan ürünlerimizi de Büyükşehir Belediyemize ait Gıda Analiz Laboratuvarında analizini yapıyoruz. Yaptıktan sonra da paketlemesine geçiyoruz" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreten üreticilerin yanında oymaya devam edeceklerini belirterek, önceliklerinin toprağını işleyen, üreten ve alın teri döken üreticilerin yanında olmak olduğunu, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünü hafifletecek projeleri hayata geçirdiklerini açıkladı.