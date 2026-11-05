Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeter'i bulmak için Akyaka ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışması yürüttü.

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

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