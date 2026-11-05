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        Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

        Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

        Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

        Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Kemal Yeter'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeter'i bulmak için Akyaka ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışması yürüttü.

        Yeter'in kaybolmadan önce yolda yürürken bir villanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini inceleyen ekipler, aramalarını Akyaka Kadın Azmağı çevresinde yoğunlaştırdı.

        Ekipler, Kemal Yeter'in cansız bedenini Akyaka'daki ormanlık alanda buldu.

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        Yeter'in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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