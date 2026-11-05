Okul sporları kros il birinciliğinde 215 sporcu mücadele etti
Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği müsabakaları, merkez ve ilçelerden toplam 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği müsabakaları, merkez ve ilçelerden toplam 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Kros İl Birinciliği yarışları, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlendi. Muğla'nın merkez ve ilçelerinden gelen 215 sporcu, dereceye girebilmek için parkurda mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda öğrenciler, azim ve mücadeleleriyle performanslarını ortaya koyarken organizasyon boyunca sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken yarışlara katılan tüm sporcular tebrik edildi.
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