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        Okul sporları kros il birinciliğinde 215 sporcu mücadele etti

        Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği müsabakaları, merkez ve ilçelerden toplam 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Okul sporları kros il birinciliğinde 215 sporcu mücadele etti

        Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği müsabakaları, merkez ve ilçelerden toplam 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

        Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Kros İl Birinciliği yarışları, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlendi. Muğla'nın merkez ve ilçelerinden gelen 215 sporcu, dereceye girebilmek için parkurda mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda öğrenciler, azim ve mücadeleleriyle performanslarını ortaya koyarken organizasyon boyunca sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken yarışlara katılan tüm sporcular tebrik edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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