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        Sigorta kutusunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Muğla'da müstakil evin sigorta kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Sigorta kutusunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Muğla'da müstakil evin sigorta kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde müstakil bina girişindeki sigorta kutusunda yangın başladı. Ev sahiplerinin Fransa'da olduğu öğrenilen evdeki yangını fark eden mahalleli ihbarda bulundu. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının bina ana sigortasında meydana gelen ark nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın sonucu sigorta kutusu kullanılamaz hale gelirken, dairenin iç kısmı dumandan kısmen zarar gördü.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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