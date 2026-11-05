Sigorta kutusunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde müstakil bina girişindeki sigorta kutusunda yangın başladı. Ev sahiplerinin Fransa'da olduğu öğrenilen evdeki yangını fark eden mahalleli ihbarda bulundu. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının bina ana sigortasında meydana gelen ark nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın sonucu sigorta kutusu kullanılamaz hale gelirken, dairenin iç kısmı dumandan kısmen zarar gördü.

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