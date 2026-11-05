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        Bodrum FK'da hedef zirveye yaklaşmak

        Bodrum Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanında alacağı galibiyetle Trendyol 1. Lig'de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, rakibin son haftalardaki yükselen performansına dikkat çekerek zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Bodrum FK'da hedef zirveye yaklaşmak

        Bodrum Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanında alacağı galibiyetle Trendyol 1. Lig’de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, rakibin son haftalardaki yükselen performansına dikkat çekerek zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Boluspor’a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren yeşilbeyazlı ekip, milli ara öncesindeki son karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak playoff hattına girmeyi amaçlıyor.

        Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor ile berabere kalan Bodrum FK’da Teknik Direktör Burhan Eşer, karşılaşmada oyun üstünlüğünü ellerinde tuttuklarını ancak son vuruşlarda istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Erken yedikleri golün ardından toparlanarak maça ortak olduklarını ifade eden Eşer, ikinci golü bulamadıklarını söyledi.

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        Ligin bu sezon oldukça zorlu geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu ligde her puan kıymetli, her puan değerli. Enteresan sonuçların alındığı bir lig. Favori takımların puan kaybettiğini görüyoruz. Bu nedenle her maç ciddi, her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Son 4 maçta 10 puan aldık" dedi.

        Rakiplerinin son haftalardaki performansını değerlendiren Burhan Eşer, Boluspor’un sezon başına göre daha güçlü bir görüntü sergilediğini dile getirerek, "Bolu’nun 3 maçını izledim. Sezon başındaki Boluspor değil. Şu an coşkulu, ne oynadığını bilen, fizik anlamında iyi ve potansiyelli genç oyunculara sahipler. Son maçlarını kazandılar. Deplasmanda galibiyet aldılar ve daha coşkulular. Gerekli analizlerimizi yaptık. Zor bir maç bizi bekliyor. Bolu deplasmanı her zaman zor olmuştur. Milli ara öncesi oynayacağımız son maç. İyi konsantre olup istediğimizi alarak playoff hattına girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Takımdaki sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Eşer, Fernando ve Kenan Fakılı’nın antrenmanlara başladığını ve Boluspor müsabakasının kadrosunda yer alacağını açıkladı. İki futbolcunun da kontrollü çalıştığını aktaran Teknik Direktör Burhan Eşer, oynayacakları süreye hafta içinde karar verileceğini söyledi.

        Devrim ve Boran’ın Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini sözlerine ekleyen Eşer, Furkan’ın kısmi yırtık nedeniyle 23 hafta sahalardan uzak kalacağını, Celal Ahmet’in sakatlığının ise devam ettiğini kaydetti.

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