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        Marmaris Turizm MYO'dan uluslararası gastronomi şampiyonluğu

        Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 2628 Ekim tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde 2 gümüş madalya kazanarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Marmaris Turizm MYO'dan uluslararası gastronomi şampiyonluğu

        Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 2628 Ekim tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali’nde 2 gümüş madalya kazanarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Marmaris’te 2628 Ekim tarihlerinde ilki düzenlenen Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali’nde büyük başarı elde etti.

        Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, festivalde sergiledikleri yenilikçi tabaklar ve üstün performansla 2 gümüş madalya kazanırken, üniversiteler arası kategoride de şampiyonluk kupasını kazandı.

        Farklı ülkelerin mutfak kültürlerini ve uluslararası gastronomi profesyonellerini bir araya getiren bu prestijli organizasyonda, MSKÜ’lü öğrenciler modern gastronomi tekniklerini yerel lezzetlerle harmanlayarak jüri üyelerinin büyük beğenisini topladı.

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        Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencileri Zilfigül Özkan, Mustafa Fidan, Esra Belge ve Zümra Sima Şahin, hazırladıkları özgün tabaklarla uluslararası yarışmaya damga vurdu.

        Bireysel Kategoride, "Balkabağı sosu yatağında bonfile" ve "tarhana soslu bezelye püresi yatağında levrek" sunumlarıyla 2 gümüş madalya kazanıldı.

        Üniversiteler Arası Takım Yarışmasında ise "Narenciye soslu somon" ve "coleslaw yatağında pişi hamurunda tempura soslu karides" menüsüyle tüm rakiplerini geride bırakan ekip, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, elde edilen uluslararası başarıdan dolayı genç şefleri ve akademik kadroyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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