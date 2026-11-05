Muğla'da şehit kızına polislerden doğum günü sürprizi

Doğum günü pastasıyla sınıfa gelen polis ekiplerinin yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşlarının da eşlik ettiği kutlamada Ayseren, pastasının üzerindeki mumları üfledi.

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