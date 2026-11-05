MSKÜ'lü öğrenciler uluslararası gastronomi yarışmasında şampiyon oldu

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, uluslararası yarışmada elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve akademik kadroyu tebrik etti.

Üniversiteler arası takım yarışmasında ise "Narenciye soslu somon" ile "Coleslaw yatağında pişi hamurunda tempura soslu karides" menüsünü hazırlayan ekip, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Bireysel kategoride yarışan öğrenciler, "Balkabağı sosu yatağında bonfile" ve "Tarhana soslu bezelye püresi yatağında levrek" sunumlarıyla 2 gümüş madalya elde etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde üniversiteler arası takım kategorisinde şampiyon oldu.

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