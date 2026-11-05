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        MSKÜ'lü öğrenciler uluslararası gastronomi yarışmasında şampiyon oldu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde üniversiteler arası takım kategorisinde şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        MSKÜ'lü öğrenciler uluslararası gastronomi yarışmasında şampiyon oldu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde üniversiteler arası takım kategorisinde şampiyon oldu.

        Marmaris'te düzenlenen organizasyonda, farklı ülkelerin mutfak kültürleri ve gastronomi alanındaki çalışmalar tanıtıldı.

        Yarışmaya katılan Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencileri Zilfigül Özkan, Mustafa Fidan, Esra Belge ve Zümra Sima Şahin, hazırladıkları yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

        Bireysel kategoride yarışan öğrenciler, "Balkabağı sosu yatağında bonfile" ve "Tarhana soslu bezelye püresi yatağında levrek" sunumlarıyla 2 gümüş madalya elde etti.

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        Üniversiteler arası takım yarışmasında ise "Narenciye soslu somon" ile "Coleslaw yatağında pişi hamurunda tempura soslu karides" menüsünü hazırlayan ekip, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kazandı.

        Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, uluslararası yarışmada elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve akademik kadroyu tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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