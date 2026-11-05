Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü.

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