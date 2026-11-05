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        Marmaris'te gıda denetimi

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelindeki restoran, kafe ve yeme içme işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Marmaris'te gıda denetimi

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelindeki restoran, kafe ve yeme içme işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve diğer yeme içme işletmelerine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, onaylı fiyat tarifelerinin görünür şekilde bulundurulması ve resmi belgeleri titizlikle inceleniyor.

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        Denetimler kapsamında toplam 56 işletmede kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri, belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirdi. Yapılan incelemelerde çeşitli eksiklikler tespit edilen 16 işletmeye ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

        Marmaris Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve işletmelerin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde düzenli ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

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