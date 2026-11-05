Bodrum'da okulda düzenlenen kan bağışına veliler ilgi gösterdi
Bodrum ilçesinde Umurça Ömer Akın İlkokulunda, Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Bodrum ilçesinde Umurça Ömer Akın İlkokulunda, Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde sabah saatlerinde başlayan kampanyaya, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Toplumda kan bağışı bilincini artırmak ve Kızılayın kan stoklarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, veliler bağış noktasında sıraya girdi.
Kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunan katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Okul yetkilileri, velilerin gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyona katkı sunan Türk Kızılayı ekiplerine ve bağışçılara teşekkür etti.
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