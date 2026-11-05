Bodrum'da okulda düzenlenen kan bağışına veliler ilgi gösterdi

Okul yetkilileri, velilerin gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyona katkı sunan Türk Kızılayı ekiplerine ve bağışçılara teşekkür etti.

Toplumda kan bağışı bilincini artırmak ve Kızılayın kan stoklarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, veliler bağış noktasında sıraya girdi.

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