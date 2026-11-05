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        Bodrum Regatta 2026 başlıyor

        Bodrum, denizcilik kültürüyle kürek sporunun heyecanını buluşturan Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanından 21 kulüp ve 300 sporcunun katılacağı organizasyon, 78 Kasım tarihlerinde Bitez Sahili'nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlik kapsamında toplam 16 yarış düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Bodrum Regatta 2026 başlıyor

        Bodrum, denizcilik kültürüyle kürek sporunun heyecanını buluşturan Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin dört bir yanından 21 kulüp ve 300 sporcunun katılacağı organizasyon, 78 Kasım tarihlerinde Bitez Sahili’nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlik kapsamında toplam 16 yarış düzenlenecek.

        Bodrum Halikarnas Kürek Kulübü ve Bitez Rowing ev sahipliğinde; Türkiye Kürek Federasyonunun onayı ve Kürek Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Fatih Gökşen’in katkılarıyla düzenlenen organizasyon, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilecek.

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        1619 yaş grubundaki genç sporcuların da mücadele edeceği yarışlarda farklı yaş ve kategorilerden kürekçiler aynı parkurda buluşacak. Amatör ruhu profesyonel organizasyon anlayışıyla bir araya getiren Bodrum Regatta, sporun birleştirici gücünü, dayanışmayı ve denizcilik kültürünü ön plana çıkaracak.

        Yarışlar, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde saat 09.00’da başlayacak. Organizasyon, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00’te düzenlenecek kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

        Bodrum Regatta, spor etkinliklerinin yanı sıra kültür ve sanat programıyla da katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

        7 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da Toy Story Caz konseri gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te ise Türk kürek sporunun duayen isimlerinden Celal Gürsoy anısına özel bir söyleşi düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya açık olacak söyleşinin, özellikle çocuklara ve gençlere ilham vermesi hedefleniyor. Program, söyleşinin ardından gerçekleştirilecek Duo Electronica konseriyle devam edecek.

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        Bodrum’un Spor ve Denizcilik Kimliğine Katkı

        Bodrum Regatta ile kentin köklü denizcilik mirasının ve sportif potansiyelinin ulusal ölçekte tanıtılması, spor turizminin desteklenmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Yerel kurumların, işletmelerin, sponsorların, spor kulüplerinin ve gönüllülerin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, aynı zamanda Bodrum’da ortak üretim ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunacak.

        Bodrum Regatta Organizasyon Komitesi, önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanan etkinliğin, Bodrum’un geleneksel spor organizasyonları arasında yer almasını hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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